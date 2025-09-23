Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturmasında 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin 2021-2024 konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 13 şüpheliyi gözaltına aldı; iddia edilen zarar 154 milyon 453 bin 221,60 lira.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 08:58
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın bulguları

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınanlar ve suçlamalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler: eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D ve L.E.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma yer alıyor.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

