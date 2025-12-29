Ankara Çubuk'ta 'Cam Kemik' Hastasının Özel Tertibatlı Aracı Haczedildi

Bünyamin Çevik, doğuştan bedensel engelli ve cam kemik (osteogenezis imperfekta) hastası olduğunu belirterek, kendisine yurt dışından hibe edilen ve özel tertibatla donatılan aracına bankaya olan kredi borcu nedeniyle el konulduğunu açıkladı.

Olayın detayları

Çevik, 25 Kasım akşamı Çubuk Yenice Kavşağı'nda yapılan trafik kontrolünde, aracına ilişkin yakalama kararı bulunduğunu öğrendiğini ve aracın yediemin otoparkına çekildiğini söyledi.

Aracın bankaya borç ödenmeden teslim edilmeyeceğinin kendisine bildirildiğini ifade eden Çevik, bunun hem sağlık hem de günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini vurguladı: "Bu aracı ödeme gücüm olmadığı için çıkaramıyorum. Oysa bu araç bana özel, ortopedik engelli aracı ve yurt dışından hibe olarak geldi. Satışı da mümkün değil. İki haftadır hastane tedavilerimi aksatmak zorunda kaldım. Manuel tekerlekli sandalye kullanıyorum, cam kemik hastası olduğum için uzun süreli kullanım beni çok yoruyor ve kemik kırılma riski oluşturuyor. Adliyeye gelirken bile yarım saatte, dinlene dinlene ancak gelebildim."

Avukatın hukuki değerlendirmesi

Çevik'in avukatı Hülya Erdinç, aracın hukuki statüsüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Müvekkilim ortopedik engelli bir vatandaşımızdır. Kullandığı araç, Özel İletişim Vergisi Kanunu kapsamında istisna hükümleriyle yurt dışından ithal edilmiş, tamamen kişisel ihtiyaçlarına göre tertibatlandırılmış bir engelli aracıdır. Bu tür araçların yurt içinde satışı kanunen yasaktır ve trafik kayıtlarında da satılamayacağına dair şerh bulunmaktadır."

Erdinç, "Satışı mümkün olmayan bir aracın haczedilip parka çekilmesi, borcun tahsilinden ziyade borçluyu mağdur etmeye yol açmaktadır. Hukuken bu uygulama tartışmalıdır. Müvekkilimin temel yaşam ve sağlık hakkı doğrudan etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

Süreç ve çağrı

Bünyamin Çevik, mağduriyetinin giderilmesi için hukuki sürecin devam ettiğini, ancak bu süreçte sağlık hizmetlerine erişiminin aksadığını belirtti. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan borcun bankayla makul şekilde yapılandırılması veya aracın yeniden kullanımına izin verilmesi yönünde destek talep etti.

