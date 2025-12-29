DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Ankara Çubuk'ta 'Cam Kemik' Hastasının Özel Tertibatlı Aracı Haczedildi

Ankara Çubuk'ta cam kemik hastası Bünyamin Çevik'in yurt dışından hibe edilen özel tertibatlı engelli aracı, bankaya olan kredi borcu nedeniyle 25 Kasım'da haczedildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:58
Ankara Çubuk'ta 'Cam Kemik' Hastasının Özel Tertibatlı Aracı Haczedildi

Ankara Çubuk'ta 'Cam Kemik' Hastasının Özel Tertibatlı Aracı Haczedildi

Bünyamin Çevik, doğuştan bedensel engelli ve cam kemik (osteogenezis imperfekta) hastası olduğunu belirterek, kendisine yurt dışından hibe edilen ve özel tertibatla donatılan aracına bankaya olan kredi borcu nedeniyle el konulduğunu açıkladı.

Olayın detayları

Çevik, 25 Kasım akşamı Çubuk Yenice Kavşağı'nda yapılan trafik kontrolünde, aracına ilişkin yakalama kararı bulunduğunu öğrendiğini ve aracın yediemin otoparkına çekildiğini söyledi.

Aracın bankaya borç ödenmeden teslim edilmeyeceğinin kendisine bildirildiğini ifade eden Çevik, bunun hem sağlık hem de günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini vurguladı: "Bu aracı ödeme gücüm olmadığı için çıkaramıyorum. Oysa bu araç bana özel, ortopedik engelli aracı ve yurt dışından hibe olarak geldi. Satışı da mümkün değil. İki haftadır hastane tedavilerimi aksatmak zorunda kaldım. Manuel tekerlekli sandalye kullanıyorum, cam kemik hastası olduğum için uzun süreli kullanım beni çok yoruyor ve kemik kırılma riski oluşturuyor. Adliyeye gelirken bile yarım saatte, dinlene dinlene ancak gelebildim."

Avukatın hukuki değerlendirmesi

Çevik'in avukatı Hülya Erdinç, aracın hukuki statüsüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Müvekkilim ortopedik engelli bir vatandaşımızdır. Kullandığı araç, Özel İletişim Vergisi Kanunu kapsamında istisna hükümleriyle yurt dışından ithal edilmiş, tamamen kişisel ihtiyaçlarına göre tertibatlandırılmış bir engelli aracıdır. Bu tür araçların yurt içinde satışı kanunen yasaktır ve trafik kayıtlarında da satılamayacağına dair şerh bulunmaktadır."

Erdinç, "Satışı mümkün olmayan bir aracın haczedilip parka çekilmesi, borcun tahsilinden ziyade borçluyu mağdur etmeye yol açmaktadır. Hukuken bu uygulama tartışmalıdır. Müvekkilimin temel yaşam ve sağlık hakkı doğrudan etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

Süreç ve çağrı

Bünyamin Çevik, mağduriyetinin giderilmesi için hukuki sürecin devam ettiğini, ancak bu süreçte sağlık hizmetlerine erişiminin aksadığını belirtti. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan borcun bankayla makul şekilde yapılandırılması veya aracın yeniden kullanımına izin verilmesi yönünde destek talep etti.

ANKARA’DA ‘CAM KEMİK’ HASTASI ENGELLİ BİR VATANDAŞ, ÖZEL TERTİBATLI ARACINA EL KONULMASI NEDENİYLE...

ANKARA’DA ‘CAM KEMİK’ HASTASI ENGELLİ BİR VATANDAŞ, ÖZEL TERTİBATLI ARACINA EL KONULMASI NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞADIĞINI İDDİA ETTİ.

ANKARA’DA ‘CAM KEMİK’ HASTASI ENGELLİ BİR VATANDAŞ, ÖZEL TERTİBATLI ARACINA EL KONULMASI NEDENİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trikoblastik Sarkom Sakarya'da Tedavi Edildi: Dünya'da 3. Vaka
2
Ağrı Diyadin'de Köy Okullarına Waffle Sürprizi
3
Türk Kızılay: 2025'te 3 Milyon Ünite Kan — Adana Her Zaman İlk Üçte
4
Çine'de Zincir Marketlere Sıkı Denetim: Raf ve Kasa Fiyatları Kontrol Edildi
5
Vize'de Gıda Denetimleri Sıkılaştı
6
7 İlde Pilot: Çevrimiçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı
7
Başkan Malik Ercan, Minik Öğrencileri Yenipazar Belediyesinde Ağırladı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı