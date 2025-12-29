ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Öğrencilerle Yemekte Buluştu
Rektör öğrencilerle bir arada
Göreve geldiği günden bu yana öğrencilerle bir araya gelmeye özen gösteren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bugün öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yedi.
Öğrenci yemekhanesinde tabldot üzerinden öğle yemeği yiyen Rektör Prof. Dr. Altun, yemek öncesi masaları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Yemek boyunca öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi.
Yemekte Prof. Dr. Fatih Altun'a eşlik edenler:
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Hayırsever Mehmet San da eşlik etti.
