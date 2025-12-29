DOLAR
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Öğrencilerle Yemekte Buluştu

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle öğle yemeği yiyip taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:25
Rektör öğrencilerle bir arada

Göreve geldiği günden bu yana öğrencilerle bir araya gelmeye özen gösteren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bugün öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yedi.

Öğrenci yemekhanesinde tabldot üzerinden öğle yemeği yiyen Rektör Prof. Dr. Altun, yemek öncesi masaları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Yemek boyunca öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi.

Yemekte Prof. Dr. Fatih Altun'a eşlik edenler:

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Hayırsever Mehmet San da eşlik etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

