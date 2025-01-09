Ankara'da 20 Yıl 1 Ay Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Ankara'da, hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:09
Ankara'da 20 Yıl 1 Ay Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Ankara'da, hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik sorgulaması sonucunda şüphelinin, geçen yıl "birden fazla kişi ile gece vakti silahlı yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan H.T. olduğu belirlendi.

Hemen gözaltına alınan H.T., işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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