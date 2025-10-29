Ankara'da 29 Ekim Fener Alayı: Mansur Yavaş Kızılay'dan Birinci Meclis'e Yürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim fener alayı Kızılay'dan Birinci Meclis'e, Mansur Yavaş, bandolar, seğmenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:15
Ankara'da 29 Ekim Fener Alayı

ABB öncülüğünde Kızılay'dan Birinci Meclis'e coşkulu yürüyüş

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayını Kızılay'dan başlattı.

Yürüyüş, Kızılay'daki Mareşal Atatürk Anıtı önünden başladı. Törene ABB Başkanı Mansur Yavaş, Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, ABB zabıta ve itfaiye ekipleri, seğmenler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyan kortej, Atatürk Bulvarı boyunca marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Katılımcılar coşkulu görüntüler oluşturdu.

Fener alayı, yürüyüşün sonunda Birinci Meclis önünde sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Kızılay'daki Mareşal Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşe, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, ABB zabıta ve itfaiye ekipleri, seğmenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

