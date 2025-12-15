DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.964,8 -1,14%
BITCOIN
3.834.975,49 -1,3%

Ankara'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Ankara Kırıkkale karayolu Kayaş Çalışkanlar mevkiinde meydana gelen 6 araçlı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:42
Ankara'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi

Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde, Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde bir zincirleme kaza yaşandı. İddialara göre, yol yüzeyindeki buzlanma nedeniyle Kırıkkale istikametinde ilerleyen 6 araç birbirine çarptı.

Olay yerine gelen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor ve yetkililer sürücüleri yol koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

ANKARA KIRIKKALE KARAYOLU ÜZERİNDE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

ANKARA KIRIKKALE KARAYOLU ÜZERİNDE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

ANKARA KIRIKKALE KARAYOLU ÜZERİNDE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
5
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Kayseri’de İlk Şehir Merkezi Tarımıyla Geleceği İnşa Ediyoruz
7
Kırklareli Merkezli Mali Suç Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri