Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi

Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde, Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde bir zincirleme kaza yaşandı. İddialara göre, yol yüzeyindeki buzlanma nedeniyle Kırıkkale istikametinde ilerleyen 6 araç birbirine çarptı.

Olay yerine gelen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor ve yetkililer sürücüleri yol koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

ANKARA KIRIKKALE KARAYOLU ÜZERİNDE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.