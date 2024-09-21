Ankara'da Andy Warhol'un Pop Art Sergisi Ziyaretçileri Bekliyor

Ankara'da 'Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu' Sergisi Açıldı

Aşkentte, dünyaca tanınan sanatçı Andy Warhol'un 'Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu' sergisi, sanat tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 16 farklı şehirde gerçekleşiyor. 29 Eylül tarihine kadar Ankara'da sanatseverler, konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ile zenginleşen bir kültürel deneyim yaşayacaklar.

Bu etkinlikler arasında CSO Ada Ankara'da açılan Andy Warhol sergisi de dikkat çekiyor. Sergide, ünlü sanatçının toplam 15 eseri sergilenecek. Dileyen sanatseverler, bu eşsiz sergiyi 31 Aralık'a kadar ziyaret edebilirler.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.