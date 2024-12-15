Ankara'da Av Tüfeğiyle Kazara Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'da Tragik Bir Kaza: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 17 yaşındaki M.A. isimli gencin av sırasında av tüfeğiyle kuzeni Z.Y.A.'yı kazara vurduğu iddia edildi. Olay, Küçükali Mahallesi'nin yaklaşık 7 kilometre uzağındaki dağlık bir alanda gerçekleşti.

Olayın Detayları

İddialara göre, M.A.'nın avlanma sırasında tüfeğinden çıkan saçmalar, kuzeni Z.Y.A.'nın başına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk hemen Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, 12 yaşındaki Z.Y.A. kurtarılamadı.

Cenaze İşlemleri ve Gözaltı

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, M.A.'nın olay sonrası gözaltına alındığı öğrenildi. Bu trajik kaza, bölgedeki avcılık uygulamalarını yeniden sorgulatacak gibi görünüyor.