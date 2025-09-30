Ankara'da DHKP-C Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü DHKP-C soruşturmasında, TAYAD bağlantılı yasa dışı gösterilere destek veren 6 şüpheli, TEM ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:45
Ankara'da DHKP-C Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da DHKP-C Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Soruşturma ve operasyonun ayrıntıları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü DHKP-C ile irtibatlı olduğu belirtilen ve TAYAD içinde faaliyet gösterip yasa dışı gösteri yürüyüşlerine destek verdiği tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, soruşturma kapsamında belirlenen tüm şüpheliler eksiksiz şekilde gözaltına alındı.

Konuya ilişkin soruşturma, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor; Başsavcılığın yaptığı açıklama doğrultusunda süreç devam ediyor.

