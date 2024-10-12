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Ankara'da FETÖ Üyeleri Karı Koca Yakalandı

Ankara'da FETÖ'ye üye olduğu belirlenen evli çift Ö.K ve S.K gözaltına alındı. Kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:05
Ankara'da FETÖ Üyeleri Karı Koca Yakalandı

FETÖ Üyeliğinden Aranan Çift Ele Geçirildi

FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma gerekçesiyle aranan ve evli olan Ö.K ile S.K, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan çiftin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda, Ö.K ve S.K'nın FETÖ/PDY terör örgütünde yönetici konumda oldukları, ayrıca kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları belirlendi.

Geçmişteki Aktiviteler

S.K'nın 2011-2017 yılları arasında örgütün Kırklareli ilinde "abla" pozisyonunda görev yaptığı ve örgütle bağlantılı şirketlerde çalışarak, pek çok kişiyi örgüte kazandırdığı saptandı. Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde sıkça adı geçmektedir.

Ö.K ise Kırklareli Üniversitesi'nde akademisyenlik yaparken, örgütün "üniversite sorumlusu" olarak görev yapmış ve burada öğretim üyeleri ve akademisyenlerden sorumlu olduğundan çok sayıda kişiyi örgüte yönlendirdiği tespit edildi. Ö.K 'nın kod adı "Erkan" olarak belirlenmiş olup, etkin pişmanlık müessesesinden faydalanan birçok örgüt üyesinin ifadelerinde adı sıkça geçmektedir.

Yakalanma Süreci

Uzun yıllardır aranan çiftin, yakalanmamak için sürekli olarak adres değiştirdiği tespit edildi. Altındağ ilçesindeki bir dubleks apartman dairesinde üst katları kapalı bir alan olarak kullanarak kayıtsız bir şekilde yaşadıkları belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla çift, yakalandı.

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