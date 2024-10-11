Ankara'da 'Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü' Paneli Yapıldı

Ankara'da Çarpıcı Panel Düzenlendi

Başkent Ankara'da, Duyarlı Medya Derneği tarafından düzenlenen "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panele Yoğun İlgi Vardı

Panele çok sayıda medya mensubu ve davetlinin katılım gösterdiği gözlemlendi. Katılımcılar, soykırım konusunun çeşitli yönlerine dair tartışmalara geniş bir perspektiften katkıda bulundu.

Özel Sergi Dikkat Çekti

Panelin yapıldığı salonun girişinde, Filistin ve özel olarak Gazze bölgesinden seçilmiş fotoğrafların sergilendiği bir sergi açıldı. Bu sergi, soykırımın etkilerini ve yaşanan trajedileri görsel olarak anlatma amacını taşıyordu.

Moderatörlük Görevini Fadime Özkan Üstlendi

Panelin moderatörlüğünü Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan yaptı. Özkan, katılımcılara soru yönlendirerek verimli bir tartışma ortamı sağladı.

Kapsamlı Katılım

Panele konuşmacı olarak Anadolu Ajansı temsilcileri de katıldı ve deneyimlerini paylaştı. Gazetecilerin rolünün vurgulandığı etkinlik, medya açısından önemli bir bilgi paylaşımı platformu oluşturdu.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.

Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci, panele konuşmacı olarak katıldı.