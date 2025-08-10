Ankara'da Gazze İçin İnsani Yardım Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'da, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için düzenlenen yürüyüş, Filistin Dayanışma Platformu üyeleri ve binlerce katılımcının desteğiyle gerçekleşti. Yürüyüş, Kocatepe Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından başladı.

Katılımcılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) doğru yürüyerek, ellerinde "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" ve "Gazze'ye insani koridor hemen şimdi" yazılı pankartlar taşıdılar. Yürüyüş esnasında İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdiler.

TBMM yakınında toplanan grup adına bir konuşma yapan Ankara Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, Gazze halkına yönelik sürdürülen ablukanın acı maliyetlerine dikkat çekti. Özdemir, "Bugün insani müdahale olsa bile çok sayıda kişinin ağır hastalık ve sakatlık yaşayacağı durumlar söz konusu" dedi.

Özdemir, dünyanın dört bir yanında Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve insani yardım koridoru açılması adına önemli çabaların sürdüğünü belirtti. Anadolu sivil toplum kuruluşları olarak, bu tür çabaları desteklediklerini vurguladı.

Özdemir, Türkiye’nin tarihsel ve ahlaki sorumluluklarına dikkat çekerek, "Bugün Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması mutlak bir zarurettir. Bu irade, milletimizin ortak bir iradesi olarak TBMM'de kararlılıkla bir eyleme dönüşmelidir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, milletvekillerinin insani koridorun açılması yönünde ortak bir irade göstermesinin büyük bir beklenti olduğunu belirten Özdemir, "Milletin vekilleri, milletin vicdanının sesi olarak bu durumu haykırmalı ve Gazze'nin imdadına yetişecek uluslararası bir tufana dönüşmelidir" dedi.

