DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.825.115,05 -1,66%

Ankara'da Gazze İçin İnsani Yardım Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'da Filistin Dayanışma Platformu, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:42
Ankara'da Gazze İçin İnsani Yardım Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'da, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için düzenlenen yürüyüş, Filistin Dayanışma Platformu üyeleri ve binlerce katılımcının desteğiyle gerçekleşti. Yürüyüş, Kocatepe Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından başladı.

Katılımcılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) doğru yürüyerek, ellerinde "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" ve "Gazze'ye insani koridor hemen şimdi" yazılı pankartlar taşıdılar. Yürüyüş esnasında İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdiler.

TBMM yakınında toplanan grup adına bir konuşma yapan Ankara Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, Gazze halkına yönelik sürdürülen ablukanın acı maliyetlerine dikkat çekti. Özdemir, "Bugün insani müdahale olsa bile çok sayıda kişinin ağır hastalık ve sakatlık yaşayacağı durumlar söz konusu" dedi.

Özdemir, dünyanın dört bir yanında Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve insani yardım koridoru açılması adına önemli çabaların sürdüğünü belirtti. Anadolu sivil toplum kuruluşları olarak, bu tür çabaları desteklediklerini vurguladı.

Özdemir, Türkiye’nin tarihsel ve ahlaki sorumluluklarına dikkat çekerek, "Bugün Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması mutlak bir zarurettir. Bu irade, milletimizin ortak bir iradesi olarak TBMM'de kararlılıkla bir eyleme dönüşmelidir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, milletvekillerinin insani koridorun açılması yönünde ortak bir irade göstermesinin büyük bir beklenti olduğunu belirten Özdemir, "Milletin vekilleri, milletin vicdanının sesi olarak bu durumu haykırmalı ve Gazze'nin imdadına yetişecek uluslararası bir tufana dönüşmelidir" dedi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için Ankara'da yürüyüş düzenledi. Platform üyeleri ve binlerce kişi, Kocatepe Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından avluda toplandı. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) doğru yürüyüşe geçen grup, ellerinde "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Gazze'ye insani koridor hemen şimdi" yazılı pankartlarla İsrail aleyhinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için Ankara'da yürüyüş düzenledi. Platform üyeleri ve binlerce kişi, Kocatepe Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından avluda toplandı. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) doğru yürüyüşe geçen grup, ellerinde "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Gazze'ye insani koridor hemen şimdi" yazılı pankartlarla İsrail aleyhinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın: İki İşçi Hayatını Kaybetti
2
AFAD Başkanı Pehlivan'dan Çanakkale Yangınlarına İlişkin Önemli Açıklamalar
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Kırşehir'de TRT Sanatçılarından Unutulmaz Açık Hava Konseri
5
Düzce'de Sarıkaya Mağarası'nda Gençlik Festivali Başladı
6
Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı
7
Antalya Diplomasi Forumu’nda Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar: Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı