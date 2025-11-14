Ankara'da Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan askerler toprağa verildi

Cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılındı

Gürcistan’da düşen kargo uçağında şehit olan Cüneyt Kandemir, Ümit İnce ve Cem Dolapci için Ankara’da cenaze namazı düzenlendi.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmekte olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu uçaktaki 20 personel şehit olmuştu. Dün gece Ankara’ya getirilen şehitlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen törenle defnedilecekleri şehirlere uğurlandı.

Şehit Cüneyt Kandemir, Ümit İnce ve Cem Dolapci için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemirin cenazesi Gölbaşı ilçesindeki Ballıkpınar Mezarlığına; Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcinın cenazeleri ise Cebeci Şehitliğine defnedilmek üzere götürüldü.

Cenaze törenine şehit ailelerinin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvet komutanları ve çok sayıda milletvekili katıldı.

