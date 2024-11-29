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Ankara'da İsrail Protestosu: Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Cuma namazı sonrası İsrail'i protesto ederek Filistin halkına destek verdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:16
Ankara'da İsrail Protestosu: Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Ankara'da Filistin'e Destek Gösterisi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etti.

Protesto ve Pankartlar

Filistin bayrakları ile "Gazze'de insanlar değil, insanlık katlediliyor" yazılı pankartlar taşıyan grup, adlarına açıklama yapan Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Duymaz ile dikkat çekti.

Duymaz'dan Önemli Mesajlar

Duymaz, 29 Kasım'ın her yıl utanç takvimindeki bir nişane olarak önlerine geldiğini belirterek, "Bu bunca zulme rağmen büyük bir iman ve inançla mücadelelerini sürdüren Gazze halkını selamlıyoruz" dedi.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Duymaz, Siyonist terör örgütü İsrail karşısında aciz kalan tüm yapıları sorgulayıp, zulme karşı kenetlenme çağrısında bulunarak, "Eylemlere ve boykota destek verelim. Sessiz kalmanın vebalinden korkalım" ifadesini kullandı.

Filistinli Kardeşlere Destek

Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak, bu vebalin ağırlığı altında ezilmemek adına zulmü anlatma ve mazlum Filistinli kardeşleri destekleme gayretinde olduklarını vurguladı. Tüm Müslümanları bu direniş cephesinde yer almaya davet etti.

Dua ve Destek

Açıklamanın ardından Filistin halkı için dualar edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü"...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü"...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etti.

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