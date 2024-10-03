Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu

Ankara'da gerçekleştirilen başarılı bir kaçakçılık operasyonunda, iki şüpheli yakalandı. Emniyet yetkilileri, bu operasyonda önemli miktarda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile halk sağlığını tehdit eden yabancı menşeli gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesinin engellendiğini belirtti.

Operasyon Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden aldıkları ihbarlar doğrultusunda Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde bulunan iki farklı depoya baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yenimahalle ilçesinde, sahte içki üretimi için kullanılan etil alkolün saklandığı bir depoya yapılan baskında 1680 litre etil alkol ele geçirildi. Aynı zamanda, bu etil alkolleri piyasaya sürmek için hazırlanan bir araçta da arama yapıldı.

Mamak ilçesindeki başka bir depoda ise; 14 bin adet gümrük kaçağı temel gıda maddesi bulundu. Bu malzemelerin, piyasaya sürülmesi halinde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceği vurgulandı.

Adli İşlemler Başlatıldı

Operasyonda yakalanan iki şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı duyuruldu. Halk sağlığını koruma amacıyla yürütülen bu tür operasyonların devam edeceği ifade edildi.