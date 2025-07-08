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Ankara'da 'Kafes' Operasyonu: 25 Şüpheli Gözaltında

Ankara'da, kadın profilleriyle dolandırıcılık yapan 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 milyon lira ve 4 silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 08:17
Ankara'da 'Kafes' Operasyonu: 25 Şüpheli Gözaltında

Ankara'da 'Kafes' Operasyonu Düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kafes' operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Operasyon, kadın profilleri aracılığıyla tanışma uygulamalarında erkeklerle iletişime geçip, tehdit ve darp yoluyla para tahsilatı yapan bir çeteye yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Yapılan açıklamalara göre, şüphelilerin, hedef aldıkları mağdurları özel olarak belirleyip, kendilerine ait bir restorana götürdükleri tespit edildi. Buluşma bahanesiyle davet edilen erkeklerden, fahiş fiyatlı adisyonlar çıkararak zorla para tahsil ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurlara sağlık ve güvenlik tehdidinde bulunarak nakit, POS cihazı ya da doğrudan banka transferleriyle zorlukla para aldıkları; sonrasında ise bu kişileri sosyal medya platformlarında engelledikleri anlaşıldı.

Örgütün Yapısı ve Kapsamı

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, sisteme liderlik eden şüphelilerin her birinin farklı roller üstlendiği; 'Yazıcı' olarak adlandırılan kişilerin internet üzerinden mağdurlarla iletişim kurdukları; 'Serçekuş' olarak bilinen kadınların ise mağdurları mekana yönlendirdiği tespit edildi. Mekân içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci pozisyonundaki örgüt üyeleri tarafından mağdurlara fahiş fiyatlı hesaplar çıkarıldığı bildirildi.

Ödeme yapmayı reddeden erkeklere fiziksel şiddet uygulandığı ve topladıkları paraların örgüt içinde paylaşıldığı belirlenirken, operasyonun sonuçları dikkat çekti.

Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 5 milyon lira ve 4 silah ele geçirildi. Aynı zamanda, operasyon kapsamında 30 ayrı olayın aydınlatıldığı ifade edildi.

Ankara'da, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime...

Ankara'da, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen, tehdit ve darp yoluyla para alan 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 5 milyon lira ve 4 silah ele geçirildi.

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