Ankara'da kamyon kazası: Aile ‘kasten öldürme’ talebiyle hukuk mücadelesi başlattı

Çankaya Emek Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta yaşanan trafik kazasında Semra Çevik (75) ve kız kardeşi Anıl Gülçür (67) kamyon altında kalarak hayatını kaybetti. Aile, kazaya neden olan sürücünün M.Ü. (38) olduğunu ve olayın kasıt içerdiğini ileri sürerek, soruşturmanın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ziyade 'kasten öldürme' suçuyla yürütülmesini talep ediyor.

Kaza ve tutuklama

Olayda, 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, şantiye önünden karşı yola geçmeye çalışan iki kadının üzerinden geçti. Anıl Gülçür olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Semra Çevik tedavi gördüğü hastanede kazadan bir hafta sonra vefat etti. Sürücü M.Ü., tutuklu yargılama kararıyla cezaevine gönderildi.

Sürücünün geçmişi ve ifadesi

İddialara göre M.Ü.'nün daha önce de aynı aileden 3 kişinin yaralanmasına yol açan bir olayda yargılanıp 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı; ancak cezası onanmadığı için serbest bırakıldığı ve ehliyetine el konulmadığı belirtildi. Hakkında 10 farklı suç dosyası bulunduğu kaydedildi. Zanlının kazaya ilişkin ifadesinde, "Olay anında aynaya bakıyordum. Yayalar kör noktada olduğu için görmedim" dediği ifade edildi.

Ailenin iddiaları ve tanıklıklar

Anne ve teyzelerinin kasıtlı olarak kamyonla ezildiğini savunan aile üyeleri, savcılığın taksirle ölüm iddiasına itiraz edeceklerini ve davanın kasten öldürme suçundan görülmesi için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi. Aile, şantiye civarında önlem ve uyarı sisteminin bulunmadığını, inşaat şirketinin de ihmali olduğunu ileri sürdü.

Beste Gülçür Kaplan olaya ilişkin duygularını şu sözlerle aktardı: "Olay günü annemle telefonda konuştum... Annemin yüzü parçalanmıştı. Teyzemle birlikte çok kötü durumdalardı." Aile üyeleri, kazanın ardından yaşadıkları psikolojik yıkımı ve sürecin kendilerine yüklediği travmayı paylaştı.

Görüntüler ve iddialar

Ailenin anlatımına göre olay anına ait görüntülerde kamyonun hızla hareket ettiği, dört tekerinin de kurbanların üzerinden geçtiği görülüyor. Aile, araçla kişiler arasında yaklaşık 6 metre mesafe olduğunu, sürücünün tam önlerinden geçtikleri anda hareket ettiğini ve teyzenin ezildiğinden emin olmak için kapalı yola manevra yaptığını iddia ediyor.

Hukuki süreç ve savunma

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın avukatı Ömer Ulusoy, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporunda şüphelinin "asli kusurlu" bulunduğunu, ancak savunma ve incelemelerle olası kasıt iddiasını yargılama aşamasında da ileri süreceklerini belirtti. Ulusoy, sanığın geçmişteki dosyalarının da mahkeme tarafından dikkate alınmasını talep edeceklerini söyledi.

Ailenin beklentisi

Aile, zanlının tüm dosyalarının bir bütün olarak ele alınmasını ve "en üst sınırdan" ceza almasını talep ediyor. "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" diyen yakınlar, benzer olayların önüne geçilmesi için hukuki sürecin titizlikle yürütülmesini istediklerini vurguladı.

Son söz

İddialar, görüntüler ve geçmiş suç kayıtları ışığında dava, kamuoyunun ve ailenin yakından takip ettiği bir süreç haline geldi. Mahkemenin nasıl bir karar vereceği, hem adli hem de toplumsal sonuçlar doğuracak.

HAYATINI KAYBEDEN ANIL GÜLÇÜR (67)