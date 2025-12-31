DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,5 -0,28%
ALTIN
5.988,13 0,23%
BITCOIN
3.798.180,19 -0,56%

Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu — Meteoroloji Uyardı

Ankara'da gece başlayan kar yağışı etkili oldu; birçok ilçede aralıklarla sürdü, bazı yollar karla kaplandı ve belediye karla çalışmalara devam etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 02:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 03:00
Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu — Meteoroloji Uyardı

Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Gece Saatlerinde Başladı, Birçok İlçede Aralıklarla Sürdü

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı tahmininde bulunmuştu; beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Ankara'nın çoğu ilçesinde kar yağışı birkaç saat boyunca aralıklarla devam etti.

Bazı yollar kar yağışı nedeniyle karla kaplanırken, belediye karla çalışmalara devam etti.

ANKARA’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

ANKARA’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

ANKARA’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu — Meteoroloji Uyardı
2
Tunceli'de 112 Ekipleri Karı Aşıp İki Hastayı Hastaneye Ulaştırdı
3
Somali'de TUA Uzay Limanı Projesinde İlk Etap Başladı
4
İstanbul’da Kebapçıya Haksız Fiyat Artışı Denetimi
5
İstanbul'da Kar Etkisini Artırdı — Yollar Beyaza Büründü
6
Siirt Pervari'de Damdan Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
7
Hisarcık'ta Şehitler Mahallesi'nde Baz İstasyonu Tepkisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları