Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu — Meteoroloji Uyardı

Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Gece Saatlerinde Başladı, Birçok İlçede Aralıklarla Sürdü
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı tahmininde bulunmuştu; beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.
Ankara'nın çoğu ilçesinde kar yağışı birkaç saat boyunca aralıklarla devam etti.
Bazı yollar kar yağışı nedeniyle karla kaplanırken, belediye karla çalışmalara devam etti.
