Maltepe'de Kar Altında Halı Saha Maçı

Maltepe’de soğuk ve kara rağmen halı saha maçı yapan futbolseverler, zeminin zorluğuna rağmen maçı tamamladı; sonrası kar topu savaşıyla renkli görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 03:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 03:52
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle parklar, sokaklar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk ve kara rağmen oyun sürdü

Maltepe’de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen halı saha maçı yapan bir grup futbolsever, karşılaşmalarını yarıda bırakmadı. Zemin şartlarının zorlaşmasına rağmen oyuncular maçlarına devam ederek halı sahada adeta beyaz örtü üzerinde mücadele etti.

Kar altında eğlence: Maç sonrası kar topu savaşı

Maç sonrası açıklamalarda bulunan futbolseverler, yılın ilk kar yağışında maç yapmanın kendileri için ayrı bir keyif ve mutluluk olduğunu dile getirdi. Kar yağışı altında futbol oynamanın unutulmaz bir anı olduğunu belirten oyuncular, bu anı daha da eğlenceli hale getirmek için maçın ardından sahada kar topu savaşı yaptı.

Ortaya çıkan renkli görüntüler, kışın soğuk yüzüne rağmen sıcak anlar yaşattı.

