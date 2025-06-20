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Ankara'da Kaybolan Mustafa E. İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaybolan Mustafa E. için devam eden arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 20:28
Ankara'da Kaybolan Mustafa E. İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, kendisinden haber alınamayan bir kişi için başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Dün gece saatlerinde Mustafa E. (60), kamyonuyla Sancar Mahallesi Çaypınarı mevkisine geldi. Ancak, aracının dağ yolunda kuma batması sonucu yolda kaldı. Sürücü, kendi imkanlarıyla aracını kurtaramayınca Sancar Mahallesi'ne giderek mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Mahalleli, traktör ve iş makinesi ile müdahale ederek aracı çıkarmaya çalıştı. Fakat, tüm çabalara rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Yemek getirmek için bölgeden ayrılan mahalle sakinleri, geri döndüklerinde sürücüyü aracın yanında bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, sürücüye ulaşamayınca bölgeye AFAD ve Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda, drone ve iz takip köpekleriyle yapılan aramalara rağmen Mustafa E. henüz bulunamadı.

Arama çalışmaları titizlikle devam etmekte olup, gelişmeler takip edilmektedir.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi için başlatılan arama...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi için başlatılan arama...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

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