Ankara’da metro seferleri normale döndü

Başkent Ankara’da iki gündür etkili olan kuvvetli yağışlar, ulaşımda ciddi aksamalara neden olmuştu. İlk günkü yağışlar sonrasında OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonlarında aksaklık yaşanmış, dünkü kuvvetli yağışlar neticesinde ise Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümde ulaşım kapanmıştı. Bu hatta kapalı olan noktalarda ise vatandaşlara ring otobüslerle hizmet verilmişti.

EGO Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak metro hatlarında ulaşımın normale döndüğünü açıkladı. Açıklamada, “EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekiplerimizin koordineli çalışmaları ile su tahliye işlemleri tamamlandı. Metro hizmetimiz normale dönerek seferlerine başladı. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz" ifadelerine yer verildi.