Ankara’da Mevsimin İlk Karı Beypazarı’nı Beyaza Bürüdü

Ankara’nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı; Kirazlı, Üreğil ve çevre yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu, yetkililer sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:59
Ankara’da mevsimin ilk karı Beypazarı’nın yüksek kesimlerine düştü

Başkent Ankara’da mevsimin ilk karı, Beypazarı ilçesinin yüksek bölgelerini beyaza bürüdü.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar, özellikle Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalarda etkisini gösterdi.

Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bölgedeki görüntüler kartpostallık sahneler oluşturdu.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

