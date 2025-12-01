Ankara’da Mevsimin İlk Karı Beypazarı’nı Beyaza Bürüdü

Ankara’da mevsimin ilk karı Beypazarı’nın yüksek kesimlerine düştü
Başkent Ankara’da mevsimin ilk karı, Beypazarı ilçesinin yüksek bölgelerini beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar, özellikle Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalarda etkisini gösterdi.
Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bölgedeki görüntüler kartpostallık sahneler oluşturdu.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
