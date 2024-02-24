Ankara’da Silahlı Saldırı! Husumetli Olduğu Kişiyi Öldürdü, Seken Kurşunlar İki Çocuğu Vurdu!

Ankara'da Dehşet! Husumetliyi Sokak Ortasında Vurdu, Seken Kurşunlar 2 Çocuğa İsabet Etti!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Ahmet Nuri Özkeskin isimli şahıs, husumetlisi Muhammet Doğan Turan'ı takip ederek sokak ortasında vahşice saldırdı. Arbede sırasında yaşanan çatışmada, Turan'ın yanı sıra 8 yaşındaki 2 çocuk da seken kurşunlar sonucu yaralandı.

ÖLÜMCÜL SALDIRI

Sokak ortasında gerçekleşen cinayet, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Turan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Nuri Özkeskin, daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı takip etti ve arbede yaşandıktan sonra silahını çekerek Turan'a ateş açtı. Bu saldırı sırasında çıkan silah sesleriyle birlikte, çevredeki insanlar panik içinde kaçmaya başladı.

SEKEN KURŞUNLARIN HÜKMÜ





Olayın bir diğer trajik boyutu ise seken kurşunların yol açtığı yaralanmalar oldu. Tabancadan çıkan kurşunlar, Muhammet Doğan Turan'ın yanı sıra caddede bulunan 8 yaşındaki M.D. ve Y.Ç. isimli çocuklara da isabet etti.

Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Olayın ardından çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine intikal etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki, Muhammet Doğan Turan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ancak seken kurşunlardan yaralanan 8 yaşındaki çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ÖZKESKİN TUTUKLANDI

Olay sonrasında kaçan ve suç aleti olarak kullanılan tabanca ile yakalanan Ahmet Nuri Özkeskin, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.