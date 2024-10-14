Ankara'da Taksiyi Gasbettikleri İddiasıyla Tutuklanan İki Şüpheli

Ankara'da Taksiyi Gasbettikleri İddiasıyla İki Şüpheli Tutuklandı

Başkent Ankara'da bir taksiyi gasbettikleri öne sürülen iki şüpheli, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü soruşturma neticesinde meydana geldi.

Yakalanma Süreci

Cinayet Büro ekibi, gazbın ardından şüphelilerin, çaldıkları taksiyle Kırıkkale yönüne doğru hareket ettiklerini tespit etti. Bunun üzerine, Delice ilçesi girişinde harekete geçerek aracın durdurulmasını sağladı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Henüz kimlikleri açıklanmayan şüpheliler S.P. ve A.E.A., takside bulunmaktaydılar. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1448 lira, üç cep telefonu ile bir kesici alet bulundu.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.P.'nin 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi ve her iki şüpheli tutuklandı. Halkı bilgilendiren yetkililer, suç oranlarının azaltılması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Ankara'da taksiyi gasbettikleri iddiasıyla Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı.