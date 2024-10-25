DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,17 -0,06%
ALTIN
3.011,56 -0,05%
BITCOIN
2.318.599,97 0,89%

Ankara'da Terör Propagandası Yapan 33 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara'da terör örgütü propagandası yapan 33 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyon başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:01
Ankara'da Terör Propagandası Yapan 33 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara'da Terör Propagandası Gözaltıları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin Faaliyetleri

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönlendirmelerine uyarak, belirli tarihlerde Ankara'da gerçekleştirilen örgütsel etkinliklere katıldıkları belirtiliyor. Ayrıca, bu şüphelilerin terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini övdükleri ve bu eylemleri meşrulaştırmaya yönelik propaganda yaptıkları ifade edildi.

Operasyon Başlatıldı

Gözaltı kararı verilen 33 kişi için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı duyuruldu. Yetkililer, terörle mücadele kapsamında bu tür eylemlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
2
Marmaris Körfezi'nde Deniz Yüzeyi Temizliği
3
Çankırı'da Uyuşturucu ile Yakalanan Polis Memuru Tutuklandı
4
Kayseri'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
5
Bitlis'te PKK'ya Yönelik Operasyonda 11 Gözaltı
6
İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastaneye Saldırısı
7
Mardin'de Kırmızı Kategorideki PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor