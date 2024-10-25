Ankara'da Terör Propagandası Yapan 33 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara'da Terör Propagandası Gözaltıları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin Faaliyetleri

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönlendirmelerine uyarak, belirli tarihlerde Ankara'da gerçekleştirilen örgütsel etkinliklere katıldıkları belirtiliyor. Ayrıca, bu şüphelilerin terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini övdükleri ve bu eylemleri meşrulaştırmaya yönelik propaganda yaptıkları ifade edildi.

Operasyon Başlatıldı

Gözaltı kararı verilen 33 kişi için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı duyuruldu. Yetkililer, terörle mücadele kapsamında bu tür eylemlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.