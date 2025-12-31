Beşiktaş Ortaköy'de 2026 Yılbaşı: Meydan Beklenen Kalabalığın Yerine Sakinliğe Büründü

İstanbul’un simge mekanlarından olan Beşiktaş Ortaköy meydanı, 2026 yılına saatler kala geçtiğimiz yıllara göre dikkate değer bir sakinlik sergiliyor. Geçmişte adım atacak yer bırakmayan meydanda bu yıl beklenen hareketlilik gözlenmiyor.

Esnaf: Haberler Ziyaretçileri Caydırdı

Ortaköy’de 7 yıldır esnaflık yapan Enes Karden, bölgedeki durgunluğun yakın geçmişte çıkan haberlerle bağlantılı olduğunu belirtti. Karden, Türkiye'ye gelen Böcek ailesiyle ilgili kumpir iddialarının ardından insanların eskisi gibi gelmediğini ifade etti.

Enes Karden'in açıklaması şu şekilde: "Kumpirden, tantuniden zehirlendi dediler. Ancak sonrasında otelden kaynaklı olduğu ortaya çıktı."

Karden, süreci ve etkilerini daha ayrıntılı anlattı: "7 senedir buradayım. İlk defa böyle bir sakinlik görüyorum. Geçen seneye göre daha sakin. Geçen sene adım atacak yer yoktu neredeyse. Zaten yıllardır burada çalışıyoruz. Ama haberden dolayı da çok etkiledi. Mahvoldu yani sosyal medyada da takip ettim. Kumpirden, tantuniden zehirlendi dediler. Ancak sonrasında otelden kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Önlemini almadıysa her esnafın başına gelebilecek bir şey. Herkes dikkat etsin. Herkes ekmeğinin peşinde. Gördüğünüz gibi burası bomboş. Normal şartlara göre biz de hazırlanmıştık ne yazık ki beklediğimiz gibi değil."

Ortaköy'deki bu bekleyiş, bölge esnafının yeni yıl beklentilerini olumsuz etkilerken, ziyaretçi sayısındaki düşüşün nedenleri tartışılmaya devam ediyor.

