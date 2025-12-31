DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Beşiktaş Ortaköy'de 2026 Yılbaşı: Meydan Beklenen Kalabalığın Yerine Sakinliğe Büründü

Beşiktaş Ortaköy meydanı, 2026 yılbaşı akşamında son yılların en sakin görüntüsünü sergiliyor; esnaf Böcek ailesi haberlerinin ziyaretçi düşüşüne yol açtığını söylüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:23
Beşiktaş Ortaköy'de 2026 Yılbaşı: Meydan Beklenen Kalabalığın Yerine Sakinliğe Büründü

Beşiktaş Ortaköy'de 2026 Yılbaşı: Meydan Beklenen Kalabalığın Yerine Sakinliğe Büründü

İstanbul’un simge mekanlarından olan Beşiktaş Ortaköy meydanı, 2026 yılına saatler kala geçtiğimiz yıllara göre dikkate değer bir sakinlik sergiliyor. Geçmişte adım atacak yer bırakmayan meydanda bu yıl beklenen hareketlilik gözlenmiyor.

Esnaf: Haberler Ziyaretçileri Caydırdı

Ortaköy’de 7 yıldır esnaflık yapan Enes Karden, bölgedeki durgunluğun yakın geçmişte çıkan haberlerle bağlantılı olduğunu belirtti. Karden, Türkiye'ye gelen Böcek ailesiyle ilgili kumpir iddialarının ardından insanların eskisi gibi gelmediğini ifade etti.

Enes Karden'in açıklaması şu şekilde: "Kumpirden, tantuniden zehirlendi dediler. Ancak sonrasında otelden kaynaklı olduğu ortaya çıktı."

Karden, süreci ve etkilerini daha ayrıntılı anlattı: "7 senedir buradayım. İlk defa böyle bir sakinlik görüyorum. Geçen seneye göre daha sakin. Geçen sene adım atacak yer yoktu neredeyse. Zaten yıllardır burada çalışıyoruz. Ama haberden dolayı da çok etkiledi. Mahvoldu yani sosyal medyada da takip ettim. Kumpirden, tantuniden zehirlendi dediler. Ancak sonrasında otelden kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Önlemini almadıysa her esnafın başına gelebilecek bir şey. Herkes dikkat etsin. Herkes ekmeğinin peşinde. Gördüğünüz gibi burası bomboş. Normal şartlara göre biz de hazırlanmıştık ne yazık ki beklediğimiz gibi değil."

Ortaköy'deki bu bekleyiş, bölge esnafının yeni yıl beklentilerini olumsuz etkilerken, ziyaretçi sayısındaki düşüşün nedenleri tartışılmaya devam ediyor.

Beşiktaş Ortaköy’de son yılların en sakin yılbaşı akşamı yaşanıyor

Beşiktaş Ortaköy’de son yılların en sakin yılbaşı akşamı yaşanıyor

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya cevap verdi
2
Erciyes’te Meşaleli Kayakla Yeni Yıl Coşkusu
3
Hızar'dan çağrı: Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı kurulmalı
4
Kayseri 112: 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya yanıt
5
Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçik yeni yıla nöbette
6
Adana'da Sağlık Çalışanları 2026'yı Hastanede Karşıladı
7
Beşiktaş Ortaköy'de 2026 Yılbaşı: Meydan Beklenen Kalabalığın Yerine Sakinliğe Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları