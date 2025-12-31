DOLAR
Togg'larla 2026: Togg Team Türkiye'nin Ankara Koreografisi

Togg Team Türkiye, Ankara Sincan Park'ta düzenlenen buluşmada Togg araçlarıyla 2025'i 2026'ya çeviren dikkat çekici bir koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:16
Togg Team Türkiye üyeleri, Ankara Sincan Park'ta buluşarak elektrikli mobilite kültürünü güçlendirmeyi ve sürdürülebilir teknoloji vizyonunu vurgulamayı amaçlayan renkli bir etkinliğe imza attı.

Koreografi ve topluluk mesajı

Etkinliğin en dikkat çekici anı, Togg kullanıcılarının araçlarıyla gerçekleştirdiği 2026 yılına giriş koreografisiydi. Araçlar senkronize şekilde önce 2025 yazdı, ardından 2026yı oluşturarak görsel bir şölen sundu.

Topluluk adına yapılan mesaj şu ifadelerle paylaşıldı:

"Türkiye’nin mobilite yolculuğunda birlikte attığımız her adım için teşekkür ederiz. Elektrikli mobilite, sürdürülebilir teknoloji ve akıllı ulaşım çözümleriyle daha temiz, daha yeşil ve daha güçlü bir geleceğe hep birlikte ilerliyoruz. Yeni yılda sadece yollarımız değil, dünyamız da aydınlık olsun Savaşların sona erdiği, barışın hüküm sürdüğü, çocukların güldüğü bir dünya diliyoruz. Sağlık, mutluluk ve güvenli sürüşlerle dolu bir yıl olsun. Mutlu Yıllar Togg Team Türkiye Ailesi."

Etkinlik, hem topluluk dayanışmasını hem de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasına yönelik farkındalığı artırmayı hedefledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

