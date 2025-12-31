Togg'larla 2026: Togg Team Türkiye'nin Ankara Koreografisi

Togg Team Türkiye üyeleri, Ankara Sincan Park'ta buluşarak elektrikli mobilite kültürünü güçlendirmeyi ve sürdürülebilir teknoloji vizyonunu vurgulamayı amaçlayan renkli bir etkinliğe imza attı.

Koreografi ve topluluk mesajı

Etkinliğin en dikkat çekici anı, Togg kullanıcılarının araçlarıyla gerçekleştirdiği 2026 yılına giriş koreografisiydi. Araçlar senkronize şekilde önce 2025 yazdı, ardından 2026yı oluşturarak görsel bir şölen sundu.

Topluluk adına yapılan mesaj şu ifadelerle paylaşıldı:

"Türkiye’nin mobilite yolculuğunda birlikte attığımız her adım için teşekkür ederiz. Elektrikli mobilite, sürdürülebilir teknoloji ve akıllı ulaşım çözümleriyle daha temiz, daha yeşil ve daha güçlü bir geleceğe hep birlikte ilerliyoruz. Yeni yılda sadece yollarımız değil, dünyamız da aydınlık olsun Savaşların sona erdiği, barışın hüküm sürdüğü, çocukların güldüğü bir dünya diliyoruz. Sağlık, mutluluk ve güvenli sürüşlerle dolu bir yıl olsun. Mutlu Yıllar Togg Team Türkiye Ailesi."

Etkinlik, hem topluluk dayanışmasını hem de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasına yönelik farkındalığı artırmayı hedefledi.

