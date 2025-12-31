DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Bakan Memişoğlu: Yılbaşında Sağlık İçin Görevde — 83 bin 654 Sağlık Neferi Nöbette

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 69 tesis, 8 bin 364 ekip ve 83 bin 654 sağlık çalışanıyla yılbaşında kesintisiz hizmet verdiklerini açıkladı; 2026 için iyi dileklerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:00
Bakan Memişoğlu: Yılbaşında Sağlık İçin Görevde — 83 bin 654 Sağlık Neferi Nöbette

Bakan Memişoğlu: Yılbaşında Sağlık İçin Görevde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik ederek; 2026 yılının Türkiye’ye, Türk milletine ve sağlık camiasına huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

Bakanın Açıklaması

"Yılbaşında da milletimizin sağlığı için görev başındayız. Bin 69 sağlık tesisimizde; 8 bin 364 ekibimiz ve 83 bin 654 sağlık neferimizle kesintisiz hizmet sunuyoruz" dedi.

Memişoğlu, görevdeki ekiplerin detaylarını şu şekilde paylaştı: 25 bin 524 Acil Sağlık personeli (6 bin 713 ekip), 4 bin 796 Evde Sağlık personeli (bin 651 ekip), 10 bin 202 hekim, 43 bin 132 sağlık personelimizle nöbetteyiz.

Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan her bir çalışma arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, "YILBAŞINDA DA MİLLETİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ. BİN 69...

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, "YILBAŞINDA DA MİLLETİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ. BİN 69 SAĞLIK TESİSİMİZDE; 8 BİN 364 EKİBİMİZ VE 83 BİN 654 SAĞLIK NEFERİMİZLE KESİNTİSİZ HİZMET SUNUYORUZ" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya cevap verdi
2
Erciyes’te Meşaleli Kayakla Yeni Yıl Coşkusu
3
Hızar'dan çağrı: Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı kurulmalı
4
Kayseri 112: 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya yanıt
5
Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçik yeni yıla nöbette
6
Adana'da Sağlık Çalışanları 2026'yı Hastanede Karşıladı
7
Beşiktaş Ortaköy'de 2026 Yılbaşı: Meydan Beklenen Kalabalığın Yerine Sakinliğe Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları