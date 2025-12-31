DOLAR
Karabiga’da Mekke’nin Fethi Coşkusu: Altıncısı Düzenlenen Program

Karabiga’da altıncısı düzenlenen Mekke’nin Fethi programında Kur’an tilavetleri, sohbetler ve naatlar eşliğinde 7’den 77’ye birlik ve kardeşlik duyguları tazelendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:21
Karabiga’da Mekke’nin Fethi coşkusu yaşandı

Karabiga’da bu yıl altıncısı düzenlenen Mekke’nin Fethi programı, manevi atmosferi ve etkileyici içeriğiyle gönüllere dokunan bir geceye sahne oldu. Programda Mekke’nin fethinin derin manası ve taşıdığı evrensel mesajlar katılımcılara hatırlatıldı.

Kur’an tilavetleri, sohbetler ve duygusal anlar

Gecede gerçekleştirilen Kur’an tilavetleri ve sohbetlerle 7’den 77’ye birlik ve kardeşlik duyguları yeniden tazelendi. Gazeteci/Yazar Abdurrahman Uzun’un etkileyici anlatımıyla zenginleşen program, dinleyicilere anlamlı bir manevi iklim sundu.

Ayasofya Camii Müezzini Selman Kızmaz ve Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve naatları, salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Program boyunca vatandaşlar büyük bir huzur ve huşu içinde geceyi takip etti.

Başkan Elbi’den teşekkür ve vurgular

Programın sonunda konuşan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Mekke’nin fethinin yalnızca bir tarih olayından ibaret olmadığını; adaletin, merhametin ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı gecede emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Elbi ayrıca programa katılan tüm hemşehrilerine ve misafirlere şükranlarını sundu.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

