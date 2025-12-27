DOLAR
Vali Eldivan: "Hizmetlerde aksaklığa mahal verilmeyecek" - Bayburt İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'ta düzenlenen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda kamu hizmetlerinde aksaklığa izin verilmeyeceğini ve kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:41
Bayburt’ta İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyon konuları masaya yatırıldı.

Toplantıda vurgulanan öncelikler

Kurum amirleri ve şube müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda Vali Mustafa Eldivan, kamu hizmetlerinin verimli, etkin ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin temel öncelik olduğunu vurguladı. Eldivan, kamu kurum ve kuruluşlarının tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmasının hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

2025 çalışmalarının değerlendirilmesi

Toplantı kapsamında, 2025 yılı içerisinde il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. İl genelinde sunulan hizmetlerin mevcut durumu, devam eden projelerdeki son aşamalar ve gelecek döneme ilişkin stratejik hedefler detaylıca ele alındı.

"Hizmetlerde aksaklığa mahal verilmeyecek"

Vali Eldivan, vatandaşlara sunulan hizmetlerin herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi. Genel iş ve işlemlerin titizlikle yürütülmesi konusunda kurum müdürlerine kesin talimat veren Eldivan, kamu disiplininin önemine dikkat çekti.

Toplantı sonunda Vali Eldivan, 2025 yılı boyunca özveriyle görev yapan tüm kurum amirleri ve personele teşekkür ederek, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

