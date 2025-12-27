DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

Amasya’da 60 Yaşındaki Kadının Karnından 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

Amasya'da karnı 6 aylık hamile gibi büyüyen 60 yaşındaki kadının karnından, Amasya Üniversitesi hastanesinde yapılan ameliyatta 6 kiloluk kitle çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:28
Amasya’da 60 Yaşındaki Kadının Karnından 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

Amasya’da 60 yaşındaki kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Hanım Doğan (60), karnındaki şişliğin 6 aylık hamilelik gibi büyümesi üzerine başvurduğu hastanede, karnını saran 6 kilogramlık kitle nedeniyle ameliyat edildi.

Tanı ve ameliyat

Doğan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde karnın içini saran bir kitlenin tespit edilmesi üzerine operasyona alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda hastanın karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Doğan, "Hiç ağrım yoktu. Sadece karnımda şişlik hissettim. Yapılan ameliyatta karnımdan bu kitle çıkarıldı" dedi.

Uzmandan uyarı: "Sinsi tehlike"

Prof. Dr. Kara, yumurtalık veya rahimde oluşan kitlelerin karın boşluğunda büyüdükleri için sıkça geç fark edildiğine dikkat çekerek, bunun bir "sinsi tehlike" olduğunu belirtti. Kara, hastanın şanslı olduğunu, kitlenin tüm vücuda yayılmamış bir tümör olarak tespit edildiğini ve "erken teşhis hayat kurtarır" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kara, kadınlara 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.

AMASYA'DA KARNININ 6 AYLIK HAMİLE GİBİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE HASTANEYE BAŞVURAN 60 YAŞINDAKİ KADININ...

AMASYA'DA KARNININ 6 AYLIK HAMİLE GİBİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE HASTANEYE BAŞVURAN 60 YAŞINDAKİ KADININ İÇİNDEN 6 KİLO AĞIRLIĞINDA KİTLE ÇIKARILDI.

AMASYA'DA KARNININ 6 AYLIK HAMİLE GİBİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE HASTANEYE BAŞVURAN 60 YAŞINDAKİ KADININ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları
2
Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı’da Anıldı — Vefatının 89’uncu Yıldönümü
3
Uludağ'da Yoğun Kar: Pistler Doldu, Telesiyej Kuyrukları Uzadı
4
Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 89. Yıldönümünde Edirnekapı'da Anıldı
5
Türkiye'de HIV Vakaları Artışta: Uzmanlar Erken Tanıya Dikkat Çekti
6
Bağcılar'da Kış Hazırlıkları Tamam: 713 Personel, 176 Araçla Karla Mücadele
7
Vali Eldivan: "Hizmetlerde aksaklığa mahal verilmeyecek" - Bayburt İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti