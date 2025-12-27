Amasya’da 60 yaşındaki kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Hanım Doğan (60), karnındaki şişliğin 6 aylık hamilelik gibi büyümesi üzerine başvurduğu hastanede, karnını saran 6 kilogramlık kitle nedeniyle ameliyat edildi.

Tanı ve ameliyat

Doğan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde karnın içini saran bir kitlenin tespit edilmesi üzerine operasyona alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda hastanın karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Doğan, "Hiç ağrım yoktu. Sadece karnımda şişlik hissettim. Yapılan ameliyatta karnımdan bu kitle çıkarıldı" dedi.

Uzmandan uyarı: "Sinsi tehlike"

Prof. Dr. Kara, yumurtalık veya rahimde oluşan kitlelerin karın boşluğunda büyüdükleri için sıkça geç fark edildiğine dikkat çekerek, bunun bir "sinsi tehlike" olduğunu belirtti. Kara, hastanın şanslı olduğunu, kitlenin tüm vücuda yayılmamış bir tümör olarak tespit edildiğini ve "erken teşhis hayat kurtarır" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kara, kadınlara 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.

