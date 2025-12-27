DOLAR
Kayseri'de Dövizini Düşüren Vatandaş 250 Euro'suna Kavuştu

Kayseri'de Kart 38 Satış ve Dolum Noktası'nda 250 Euro'sunu düşüren vatandaş, Ulaşım A.Ş. ekiplerinin kamera, pos ve Kart38 kayıtlarını eşleştirerek parayı iade etmesiyle parasına kavuştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:50
Olay ve iade süreci

Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Kart 38 Satış ve Dolum Noktası'nda işlem yapan bir vatandaş, 250 Euro parasını düşürdü. Düşürdüğü parayı fark etmeden ayrılan vatandaşı, durumu fark eden duyarlı bir kişi bulduğu parayı yerden alarak Kart 38 Satış ve Dolum Noktası personeline teslim etti.

Ulaşım A.Ş. personeli teslim edilen tutarı kayıt altına alıp sahibine teslim etmek için çalışma başlattı. Ekipler, adeta bir dedektif titizliğiyle Kart 38 kullanım hareketlerini, kamera kayıtlarını ve yükleme yapılan pos cihazının verilerini tek tek eşleştirerek Kart38 online işlemler kaydına ulaştı.

Çalışma sonucunda parasını düşüren vatandaş Kart 38 İşlem Merkezi'ne davet edildi; gerekli teyitlerin yapılmasının ardından eksiksiz olarak 250 Euro kendisine teslim edildi.

Yaklaşık 12 bin 650 TL’ye denk gelen 250 Euro'yu teslim alan vatandaş, Ulaşım A.Ş. ekiplerinin titiz ve duyarlı çalışmasından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

