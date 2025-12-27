DOLAR
New York ve New Jersey'de Kar Fırtınası: Acil Durum İlan Edildi

Kuzeydoğu ABD'yi vuran şiddetli kar fırtınası New York ve New Jersey'de hayatı durdurdu; ulaşım aksadı, yüzlerce uçuş iptal edildi, acil durum ilan edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:26
New York ve New Jersey'de Kar Fırtınası: Acil Durum İlan Edildi

New York ve New Jersey'de kar fırtınası hayatı durdurdu

ABD’nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası, New York ve New Jersey başta olmak üzere bölge genelinde günlük yaşamı felç etti. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksadı, yüzlerce uçuş iptal edildi ve milyonlarca kişiye kış fırtınası uyarısı yapıldı.

Ulaşım ve havalimanlarındaki aksaklıklar

Cuma gecesi itibarıyla etkisini artıran fırtına, kar ve sulu kar yağışıyla yolları, havaalanlarını ve toplu taşıma hatlarını vurdu. Noel sonrası seyahat planı yapan yolcular birçok havalimanında beklemek zorunda kaldı. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) 158 uçuş iptal edilirken 204 uçuşta gecikme kaydedildi. Newark Uluslararası Havalimanı'nda 107 uçuş iptal oldu, LaGuardia Havalimanı'nda ise 90 uçuş iptal edildi. Her iki havalimanında toplam 335 uçuşta gecikme yaşandı.

Meteoroloji uyarıları ve olası yağış miktarı

Meteoroloji uzmanları, fırtınanın sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde şiddetini koruyacağını, yoğun kar yağışının etkili olması halinde yer yer 30 santimetreye varan kar görülebileceğini belirtti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi bölge için Kış Fırtınası Uyarısı yayınladı ve özellikle fırtınanın en şiddetli olduğu saatlerde kar yağışının saatte 2.5 santimetreyi aşabileceğine dikkat çekti.

Etkilenen nüfus ve çalışmalar

Kar fırtınası, Philadelphia’dan New York şehrine kadar uzanan hatta 60 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Temizlik ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları açık tutmak için gece boyunca çalıştı; ancak yoğun kar yağışı görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Acil durum ilanı ve uyarılar

Fırtına nedeniyle New York ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

