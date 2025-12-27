DOLAR
Türkiye'de HIV Vakaları Artışta: Uzmanlar Erken Tanıya Dikkat Çekti

Uzmanlar Türkiye'de HIV vakalarının arttığını bildirerek anonim test, erken tanı ve tedavinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:27
Türkiye'de HIV Vakaları Artışta: Uzmanlar Erken Tanıya Dikkat Çekti

Türkiye'de HIV vakaları artış eğiliminde

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Nilüfer'de Sağlık" buluşmalarında gerçekleştirilen "HIV/AIDS Yeterince Farkında Mıyız?" seminerinde uzmanlar, dünyada bazı bölgelerde düşüş gözlenirken Türkiye'de vakaların yükseliş eğiliminde olduğunu açıkladı.

Seminer ve katılımcılar

Program, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde yapıldı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmacılar arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Halis Akalın ile akademisyen Doç. Dr. Uğur Önal yer aldı.

Uzmanlar ne söyledi?

Prof. Dr. Emin Halis Akalın, HIV'in 1980'lerden bu yana süregelen önemli bir salgın olduğunu hatırlatarak, "Dünyanın önemli bir kısmında yeni enfeksiyon sayıları azalırken, Türkiye'de rakamlar maalesef yukarı doğru bir artış eğrisi gösteriyor" dedi. Resmi kayıtlara göre yaklaşık 60 bin kişi tanı almış durumda; durumunun farkında olmayanlarla birlikte bu sayının ikiyle çarpılması gerektiğini belirtti.

Akalın, günümüzdeki etkili tedaviler sayesinde bu kişilere artık "HIV pozitif" yerine "HIV ile yaşayan birey" denildiğini ve tedaviyle yaşam beklentilerinin HIV ile yaşamayanlara eşitlendiğini vurguladı. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'nin anonim test imkanı sunmasının damgalama ve ayrımcılığı önlemede hayati rol oynadığını ifade etti.

Bulaşma yolları ve korunma

Doç. Dr. Uğur Önal, hastalığın en sık bulaşma yolunun korunmasız cinsel temas olduğunu belirtti. Önal, HIV'in tokalaşmakla, sarılmakla, aynı havayı solumakla veya ortak çatal-bıçak kullanımıyla kesinlikle bulaşmadığını açıkladı. Ayrıca, bir birey ilaçlarını düzenli kullanır ve kanda virüs tespit edilemeyecek düzeye indirirse artık bulaştırıcı kabul edilmediğini anlatarak, bu durumun hem toplum sağlığını koruduğunu hem de bireylerin çocuk sahibi olabilmelerine ve normal hayatlarına devam etmelerine olanak sağladığını söyledi.

Erken tanının önemi

Akademisyenler, erken tanının hem bağışıklık sisteminin çökmesini engellemek hem de toplumdaki yayılımı durdurmak için en güçlü araç olduğunu vurguladılar. Seminer, katılımcılardan gelen soruların uzmanlar tarafından yanıtlanmasıyla sona erdi.

