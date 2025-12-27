Dahiliye Başvuruları Artıyor: Metabolik ve Kronik Hastalıklar Öne Çıkıyor

Dahiliye Polikliniklerine Başvurular Artıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç, iç hastalıkları polikliniklerine başvurularda son yıllarda belirgin bir artış yaşandığını bildirdi. Dr. Kılıç, artışta özellikle metabolik ve kronik hastalıkların öne çıktığını vurguladı.

Sık Karşılaşılan Şikâyetler

Polikliniklere en sık halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, çarpıntı ve nefes darlığı şikâyetleri ile başvurulduğunu belirten Dr. Kılıç, mide-bağırsak şikâyetleri, tansiyon yüksekliği, kan şekeri düzensizlikleri, kilo değişiklikleri, tiroit yakınmaları ve enfeksiyon bulgularının da sık görülen nedenler arasında olduğunu söyledi.

Dr. Kılıç, "Obezite, insülin direnci, metabolik sendrom ve karaciğer yağlanması ile ilişkili başvurularda da belirgin bir artış gözlemliyoruz" dedi ve kronik hastalığı olan bireylerin düzenli kontrol ve tedavi planlaması amacıyla sık başvurduğunu ekledi.

2025'te Öne Çıkan Hastalıklar

2025 yılı için öne çıkan başlıkları sıralayan Dr. Kılıç, diyabet ve prediyabet, hipertansiyon, kalp-damar risk faktörleri, tiroit hastalıkları, obezite ve buna bağlı komplikasyonlar, karaciğer yağlanması, solunum yolu ve viral enfeksiyonlar ile stres ve kaygı ilişkili bedensel yakınmaların en sık karşılaşılan sorunlar arasında olduğunu kaydetti. Toplumdaki hareketsizlik ve düzensiz beslenme eğilimlerinin bu tabloyu belirgin şekilde etkilediğini ifade etti.

Yaş Gruplarına Göre Başvurular

Başvuruların yaş gruplarına göre dağılımında hâlâ orta ve ileri yaş grubunun daha fazla olduğunu söyleyen Dr. Kılıç, ancak son yıllarda genç yetişkinlerde de belirgin bir artış görüldüğünü vurguladı. Gençlerde daha çok insülin direnci, obezite, reflü ve mide şikâyetleri, tiroit fonksiyon bozuklukları, stres ve uyku düzensizliği ön plana çıkarken; ileri yaş grubunda diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve çoklu kronik hastalıkların takibinin öncelikli olduğuna dikkat çekti.

Artışın Nedenleri

Başvuruların artış nedenlerini açıklayan Dr. Kılıç, bu durumu birçok faktöre bağladı: "Yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıkların artması, hareketsiz yaşam ve beslenme bozuklukları, obezite ve metabolik sendromdaki yükseliş, pandemi sonrası sağlık farkındalığının artması, rutin kontrollerin yaygınlaşması ile yoğun stres ve uyku düzensizliği başvuruların artmasında etkili oluyor."

Yaşam Tarzı ve Önlem Önerileri

Beslenme alışkanlıkları, stres ve yaşam tarzının hastalık sıklığını doğrudan etkilediğini belirten Dr. Kılıç, hazır ve yüksek kalorili gıda tüketimi, düşük fiziksel aktivite, masa başı yaşam, kronik stres, uyku bozukluğu ile sigara ve alkol kullanımının diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları artışına neden olduğunu söyledi.

Topluma yönelik mesajında Dr. Kılıç, "Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, stres yönetimi ve rutin sağlık kontrolleri; bugün sık gördüğümüz metabolik ve kronik hastalıkların önemli bir kısmını önleyebilir. Sağlık başvurularının artması, toplumun kendi sağlığını daha çok sahiplenmeye başladığının da bir göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

