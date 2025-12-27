DOLAR
Ankara'daki uçak kazasında ölen Libyalı komutanlar resmi törenle uğurlandı

Ankara'da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ve heyeti Mürted'te düzenlenen resmi törenin ardından Libya'ya uğurlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:44
Ankara'daki uçak kazasında ölen Libyalı komutanlar resmi törenle uğurlandı

Ankara'da hayatını kaybeden Libyalı askeri heyet ülkelerine uğurlandı

Resmi tören Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirildi

Ankara'da havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki Libyalı heyetin naaşları, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı tören alanına getirildi.

Törene hayatını kaybeden askeri heyetin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki askeri heyet katıldı.

Şehit edilenler arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub bulunuyor.

Törende saygı duruşu ve dua edildikten sonra cenazeler tören birliği tarafından Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne ait "5A-ON1" numaralı uçak ile Libya'ya uğurlandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya'da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere başka bir uçakla hareket etti.

