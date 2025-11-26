Ankara Etimesgut'ta Yangın: Mahsur Kalan Ev Sahibi Hayatını Kaybetti

Ankara Etimesgut'ta apartman yangını: 1 ölü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Eryaman Mahallesi Söğüt Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Yangın, 15 katlı binanın en üst katındaki dairede gece 02.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kaldığı öğrenilen 38 yaşındaki Cihat Ozan Sezgin, ağır yaralı ve bilinci kapalı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Sezgin kurtarılamadı; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sezgin'in, yangının çıktığı evde tek başına yaşadığı ve özel bir hastanede sağlık personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Görgü tanıkları ne dedi?

Kubilay Erkök adlı çevre esnafı, "Yangın bizim binada çıkmış. Sabah saatlerinde yangının çıktığını öğrendim. Dükkanı açtığımızda polis ekipleri buradaydı. Komşulardan öğrendiğimiz kadarıyla arkadaşımız gece vefat etmiş. Kendi odasında bulunmuş. Kurtarmaya çalışmışlar ama kurtaramamışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yalnız yaşıyor ve özel bir hastanede çalışıyormuş. Yangının salonda çıktığı ifade ediliyor" dedi.

Erol Ekici isimli komşu ise müdahale sürecini şöyle anlattı: "Gece saat 2.38 de dışarıdan gürültü geldiğini fark ettim. Cam sesleri geliyordu. Polisi aradım. Başta hırsızlık olayı yaşandığını düşündüm. Yukarı baktığımda ise yangını fark ettim. Hemen aşağı indim. Demirlerden atlayarak binada yaşayanların kapısına vurdum ve herkesi uyandırmaya çalıştım. Kapıcıyı uyandırdım. Ardından yangın alarmını çalıştırdım. İtfaiye çok hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Vatandaşımızı sedye ile dışarı taşıdılar. Kalp masajı yapıldığını gördüm. Durumu iyi gözükmüyordu. Yüzü is içerisindeydi".

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili diğer ayrıntıların tespiti için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ANKARA'DA BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ.