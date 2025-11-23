Ankara Gölbaşı'nda 200 Yıllık Serender Kül Oldu

Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'ndeki 200 yıllık serender çıkan yangında tamamen yok oldu; sahibi Osman Yazıcı olaydan büyük üzüntü duyuyor, yangın nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 20:10
Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangın tarihi yapıyı yok etti

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı'ya ait 200 yıllık serender (nalya) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba harcadı ancak tarihi serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Osman Yazıcı, yangının ardından büyük üzüntü yaşadığını belirterek, \"Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır\" dedi. Yazıcı, serenderi yıllar önce memleketi Rize'den Ankara'ya getirdiğini söyledi.

Geçmişte mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapı, siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş adamlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktasıydı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

