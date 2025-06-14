Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde Delice-Çorum Etabı Temel Atıldı

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi kapsamındaki Delice-Çorum etabının temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından atıldı. Tören, Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki Koparan mevkisinde düzenlendi.

“Anadolu’nun Kardeşlik Türküsü”

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, bu hattın sadece bir demir yolu olmadığını belirterek, “Anadolu’nun kardeşlik türküsü, birliğin, refahın ve bereketin yolu olacaktır.” dedi. Projenin, Kırıkkale, Çorum, Amasya ve Samsun’un potansiyelini zirveye taşıyacağını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri

Uraloğlu, son 23 yılda yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaparak demir yolu uzunluğunu artırdıklarını söyledi. Bu projelerin Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü güçlendireceğini ifade etti.

Hızlı Tren Bağlantısı

Temeli atılan hattın 121,7 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, hattın tamamlanması halinde Ankara ile Çorum arasındaki seyahat süresinin 1 saat 15 dakika olacağını açıkladı. Toplamda 293 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattı ile Ankara-Samsun arasındaki ulaşım süresinin 2,5 saat olacağı belirtildi.

Ulaşımda Devrim

Uraloğlu, projenin 2029 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Yeni demir yolu hattının, 5 istasyon, 8 tünel, 26 köprü ve viyadük gibi birçok mühendislik yapısına sahip olacağına dikkat çekti.

Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, ayrıca 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi üzerinde de çalışmaların devam ettiğini belirterek, Türkiye’nin dört bir yanını hızlı tren hatları ile bağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

İş Gücü ve Teknoloji

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Veysi Kurt, projenin çevreci ve teknolojik unsurlarını tanıttı. Projenin, 2 bin çalışan ile 200 mühendis ile en kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Bakan Uraloğlu temel atma töreninde konuşma yaptı.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Bakan Uraloğlu temel atma töreninde konuşma yaptı.