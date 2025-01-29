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Ankara Kızılcahamam'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Kızılcahamam'da bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:43
Ankara Kızılcahamam'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Ankara Kızılcahamam'da Doğal Gaz Patlaması

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir evde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kaygı'ya ait 3 katlı binada yaşanan bu üzücü olay, doğal gaz sıkışmasının neden olduğu bir patlama sonucu gerçekleşti. Patlama sonrasında, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kaygı, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonucunda evde de hasar meydana geldi.

Başkan Acar'dan Ziyaret

Olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yetkililerden bilgi aldı ve Kaygı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Acar, aileye gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Ayrıca, Başkan Acar, Kaygı'nın tedavi altında olduğu hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişi yaralandı....

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişi yaralandı....

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

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