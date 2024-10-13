Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı

Ankara'nın Başkent Oluşu Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri anlamlı kutlama mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Sosyal medya üzerinden mesajını paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin merkezi, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Bakan Özdemir Göktaş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve istiklal mücadelemizde merkez olan Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Yüzyıllık başkent Ankara. Cumhuriyetimizin kalbi, istiklal mücadelemizin merkezi olan Ankara'mızın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin simgesi olan Ankara'mız, kültürel zenginliği ve tarihi mirasıyla ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. Tüm bu değerleri yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Başkentimizin 101'inci yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Milli Mücadele'nin karargahı, Cumhuriyetimizin kurulduğu şehir Ankara'mızın başkent olarak kabul edilişinin yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum." dedi.