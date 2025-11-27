Ankara Sincan'da 120 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik

Ankara'nın Sincan ilçesinde 120 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı; tedavileri sürüyor, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 21:23
Ankara Sincan'da 120 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik

Ankara Sincan'da 120 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik

İnşaatta yemek sonrası toplu rahatsızlanma

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta çalışan 120 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre işçiler, bir yemek firmasından temin edilen yemekleri tükettikten sonra karın ve baş ağrısı gibi şikayetler yaşadı. Durumu bildiren işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından işçiler, çevre hastanelerin acil servis polikliniklerine sevk edildi. Sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden işçilerin durumu hakkında yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, rahatsızlanmanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

ANKARA'NIN SİNCAN İLÇESİNDE 120 İŞÇİNİN, YEDİKLERİ YEMEK NEDENİYLE ZEHİRLENEREK HASTANEYE...

ANKARA'NIN SİNCAN İLÇESİNDE 120 İŞÇİNİN, YEDİKLERİ YEMEK NEDENİYLE ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kurtalan'da 'kaçırılma' tiyatrosu: İ.E. ailesinden 8 cumhuriyet altın istedi
2
Kepez Belediyesi'nden Yanan Aileye Yardım — Başkan Mesut Kocagöz Müdahale Etti
3
Ankara Mamak'ta 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı
4
Siirt'te engelli gence merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye desteği
5
Erdoğan: Trump 'Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi
6
Gebze'de Aşırı Hız Yapan Sürücü Tutuklandı
7
Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi: 35 Madde Oy Birliğiyle Değişti

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?