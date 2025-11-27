Ankara Sincan'da 120 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik

İnşaatta yemek sonrası toplu rahatsızlanma

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta çalışan 120 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre işçiler, bir yemek firmasından temin edilen yemekleri tükettikten sonra karın ve baş ağrısı gibi şikayetler yaşadı. Durumu bildiren işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından işçiler, çevre hastanelerin acil servis polikliniklerine sevk edildi. Sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden işçilerin durumu hakkında yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, rahatsızlanmanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

