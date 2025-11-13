Ankara Tunus Caddesi'nde Kontrollü Yıkımda 5 Katlı Binada Çökme

Çankaya Tunus Caddesi'nde kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina aniden çöktü; AFAD ve itfaiye müdahale etti, can kaybı veya yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:48
Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmaları sırasında 5 katlı atıl bina aniden çöktü. Çökme esnasında çevreye saçılan moloz parçaları bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verdi; bölge kısa sürede toz bulutu altında kaldı.

Enkazda AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Esnafın İfadeleri

Yunus Buyur şunları söyledi: "İki haftadan beri burada çalışmalara başladılar ama dengesiz şekilde yürütüyorlardı. Yıkıma yanlış yerden başladılar. Operatör kolonlardan birine vurunca büyük bir gürültüyle bina çöktü. Her tarafta dumanlar yükseldi. Bir kişi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra ekipler geldi, müdahale etti. Bence ihmal var. Yolu trafiğe kapatmadılar. Tedbirler alınmadı. O sırada inşaatta sadece operatör ve başında bekleyen biri vardı. Enkaz altında kalan kimse olmadı. Birkaç kişinin aracı zarar gördü. Apartman birden yıkıldı. Daha önce bir kısmını yıkmışlardı. Normalde yıkıma üstten başlamaları lazım ama tedbirsiz şekilde alt kısmı yıkarak çalışmaya başladılar"

Tolga Demiroğlu ise, "Bir süredir burada yıkım çalışmaları vardı. İş makinesiyle kolonları kırmaya çalışırken bina yıkıldı. Sesleri duyunca eşyalarımızı korumak için içeriye aldık. Adeta toz bulutu oluştu. Kopan parçalar etrafa dağıldı ve araçlara zarar verdi. İçeride operatörden başka kimse yokmuş. Çok fazla maddi zarar oluştu. Buranın araç ve yaya geçişine kapatılması lazımdı ama yapılmadı. Tedbir alınmadı. Herkes normal bir şekilde geçiyordu buradan. Böyle bir şey olmasını da bekliyorduk"

Hasar ve Güvenlik Endişesi

Esnafın aktardığına göre kopan parçalar etrafa dağıldı ve araçlara zarar verdi; çevredeki iş yerleri zarar gördü. İddialarda yıkım çalışmalarının tedbirsiz yürütüldüğü ve yolun trafiğe kapatılmadığı vurgulanıyor.

