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Ankara Valisi Şahin, Yılbaşı Gecesi Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı gecesi jandarma ve polis ekiplerini ziyaret edip güvenlik önlemlerini inceledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:49
Ankara Valisi Şahin, Yılbaşı Gecesi Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yılın ilk saatlerinde kentin güvenliğini sağlamakla görevli jandarma ve polis ekiplerine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek, Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliği personelinin yeni yılını kutladı.

Medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, 2025 yılının tüm insanlığa hayır ve bereket getirmesini dileyerek, "İnşallah 2025 bizi 2024'ten çok daha mutlu ve memnun eder." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Ankara'daki asayiş durumunun olumlu olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, kimsenin huzuru kaçmadan güzel bir yılbaşı akşamı geçiririz." Şahin, 20 binin üzerinde personel ile Ankara'nın huzur ve güvenliği için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, hastaneler, sağlık teşkilatı, 112 ambulans hizmetleri ve diğer kamu hizmetlerinin her zaman hazır olacağını bildirdi.

Daha sonra Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Şahin, personelin yeni yılını kutlayarak, verdikleri özverili hizmet için teşekkür etti. Şahin ve beraberindekiler, ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda alınan güvenlik tedbirlerini inceledi.

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