Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Tarih Verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son raporunda Ankara genelinde henüz yoğun bir kar yağışı öngörülmediğini bildirdi. Ancak gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar geçişleri bekleniyor.

Ne Zaman Bekleniyor?

MGM'nin analizlerine göre şehir merkezinde yoğun kar olasılığı şu an için zayıf. Genel beklentiye göre asıl kar yağışının Ocak ayı itibarıyla etkisini göstermesi bekleniyor. Yine de ani atmosferik değişimlerle 'sulu sepken' geçişleri yaşanabilir.

İlk Kar Hangi İlçelere Düşecek?

Ankara'nın yüksek rakımlı bölgeleri kışı daha erken yaşıyor. MGM verileri ışığında ilk karın temas etmesi muhtemel ilçeler: Kızılcahamam, Çamlıdere, Ayaş ve Gölbaşının yüksek kesimleri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlardan Sürücülere Uyarı

Kar yağışı olmasa bile gece ve sabah saatlerindeki düşük sıcaklıklar sürücüler için risk oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle köprü ve viyadüklerde oluşabilecek gizli buzlanma'ya karşı dikkatli olunmasını belirtiyor. Kış lastiği uygulamasının zorunlu tarihi 1 Aralık olsa da, düşen sıcaklıklar nedeniyle lastik değişiminin erken yapılması hayati önem taşıyor.