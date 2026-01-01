DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.766.720,83 -0,03%

Ankara yeni yıla kar yağışıyla girdi

Ankara yeni yılın ilk saatlerinde karla buluştu; Anıtkabir, Ankara Kalesi ve Kızılay meydanı beyaza büründü. Belediye ekipleri yol temizliğine başladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 07:32
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 07:35
Ankara yeni yıla kar yağışıyla girdi

Ankara yeni yıla kar yağışıyla girdi

Başkent beyaza büründü; kent genelinde kar etkili oldu

Başkentte yeni yılın ilk saatleri ile kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkisini hissettirdi.

Şehrin simge yapılarından Anıtkabir, Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli ve Kızılay meydanı beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluşturdu.

belediye ekipleri kar yağışı sonrasında yol küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Ankara’da kar yağışı öğle saatlerinde de devam edecek.

BAŞKENTTE YENİ YILIN İLK SAATLERİ İLE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

BAŞKENTTE YENİ YILIN İLK SAATLERİ İLE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

BAŞKENTTE YENİ YILIN İLK SAATLERİ İLE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
2
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Yeni Yıla Hastanede Girdi
3
BUÜ 2024 Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
Menemen'de 2025 Açılışlar Yılı: 8 Yeni Tesis Hizmete Girdi
5
Ankara yeni yıla kar yağışıyla girdi
6
Bursa'da Yeni Yıl: Havai Fişek Gösterileri ve Polis İncelemesi
7
Vali Davut Gül ve Selami Yıldız Taksim'de Denetimde — Gazze Mitingi Hazırlığı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları