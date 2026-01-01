Ankara yeni yıla kar yağışıyla girdi

Başkent beyaza büründü; kent genelinde kar etkili oldu

Başkentte yeni yılın ilk saatleri ile kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkisini hissettirdi.

Şehrin simge yapılarından Anıtkabir, Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli ve Kızılay meydanı beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluşturdu.

belediye ekipleri kar yağışı sonrasında yol küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Ankara’da kar yağışı öğle saatlerinde de devam edecek.

BAŞKENTTE YENİ YILIN İLK SAATLERİ İLE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.