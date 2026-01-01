DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

Vali Aydoğdu’dan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yeni Yıl Ziyareti

Vali Hamza Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı, çalışmaları inceledi ve gelen bir çağrıyı bizzat yanıtladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:35
Vali Aydoğdu’dan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yeni Yıl Ziyareti

Vali Aydoğdu’dan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yeni yıl ziyareti

Çalışma değerlendirmesi, yeni yıl kutlaması ve çağrıya yanıt

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve merkezde görev yapan personele yeni yıllarını iletti.

Ziyarette Vali Aydoğdu’ya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirleri eşlik etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleliden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, Erzincanlı vatandaşların talep, şikâyet ve ihbarlarına en hızlı ve etkin şekilde yanıt verildiğini, ilgili ekiplerin derhal olay yerine yönlendirildiğini vurguladı.

Merkezin 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunduğunu hatırlatan Vali Aydoğdu, görev yapan tüm personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaret sırasında merkezin işleyişini yakından inceleyen Vali Aydoğdu, gelen bir çağrıyı bizzat yanıtlayarak çağrıyı bırakan vatandaşa yeni yıl dileklerini iletti.

VALİ AYDOĞDU’DAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YILBAŞI ZİYARETİ

VALİ AYDOĞDU’DAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YILBAŞI ZİYARETİ

VALİ AYDOĞDU’DAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YILBAŞI ZİYARETİ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Times Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu: Yaklaşık 1 Milyon Kişi, Sıkı Güvenlik
2
Konya'da Aileler Yeni Yılın İlk Sabahında Camide Buluştu
3
Vali Mustafa Eldivan'dan Sağlık Çalışanlarına Yeni Yıl Ziyareti
4
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
5
İstanbul'da Büyük Gazze Yürüyüşü: 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz'
6
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yeni Yıl Ziyareti
7
SafiStanbul: İbrahim Safi Retrospektif Sergisi Fatih’te

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları