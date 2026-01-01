Vali Aydoğdu’dan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yeni yıl ziyareti

Çalışma değerlendirmesi, yeni yıl kutlaması ve çağrıya yanıt

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve merkezde görev yapan personele yeni yıllarını iletti.

Ziyarette Vali Aydoğdu’ya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirleri eşlik etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleliden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, Erzincanlı vatandaşların talep, şikâyet ve ihbarlarına en hızlı ve etkin şekilde yanıt verildiğini, ilgili ekiplerin derhal olay yerine yönlendirildiğini vurguladı.

Merkezin 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunduğunu hatırlatan Vali Aydoğdu, görev yapan tüm personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaret sırasında merkezin işleyişini yakından inceleyen Vali Aydoğdu, gelen bir çağrıyı bizzat yanıtlayarak çağrıyı bırakan vatandaşa yeni yıl dileklerini iletti.

