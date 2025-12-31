Paletli ambulans Tuğrul Köyü'nde 60 cm karda 95 yaşındaki hastaya ulaştı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yığılca'ya bağlı Tuğrul köyü yol bağlantılarında kilitlenme yaşandı. Köyde solunum sıkıntısı çeken 95 yaşındaki bir hasta için sağlık ekipleri harekete geçti.

Müdahale ve ulaşım

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sevk edilen paletli ambulans ekibi, Yığılca ilçe merkezinden yola çıkarak yer yer 60 santimetreyi bulan karla kaplı yolları aştı. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen ekipler, güzergah üzerinde herhangi bir aksaklık yaşamadan Tuğrul köyüne ulaştı.

İlk müdahale ve takip

Sahadaki sağlık personeli tarafından hastaya gerekli ilk müdahale yapılarak tedavisi gerçekleştirildi. Hastanın sağlık durumunun takip altına alındığı belirtilirken, yetkililer olumsuz kış şartlarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.

