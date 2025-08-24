Anket: İsrailliler Çoğunlukla Gazze İşgaline Karşı, Uluslararası İzolasyon Endişesi Artıyor

Anket: İsrailliler Gazze İşgaline Karşı ve Uluslararası İzolasyon Endişeli

Tel Aviv Üniversitesine bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, İsrail kamuoyunun çoğunluğu Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal etme kararını eleştiriyor ve ülkenin uluslararası alanda izolasyona sürükleneceğinden kaygı duyuyor.

Anketin öne çıkan bulguları

%54,5 oranındaki katılımcı, Gazze'yi işgal kararının güvenlik gerekçesiyle alınmadığını düşünüyor.

%65’i, Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararının esirlerin iadesinde herhangi bir ilerleme sağlamadığı görüşünde.

%43’ü, bu kararın savaşın iki temel hedefinden—esirlerin serbest bırakılması ve Hamas’ın ortadan kaldırılması—hiçbirini sağlamayacağına inanıyor.

%61’e göre tüm esirler ancak savaşın sona ermesini içeren bir anlaşmayla geri getirilebilir.

%68 oranındaki katılımcı, Netanyahu hükümetinin savaşı sona erdirmek için bir plana sahip olmadığını düşünüyor; %66,5 ise ülkenin uluslararası alanda izole edilme ihtimalinden kaygı duyuyor.

Güvenlik ve siyasi liderlik arasındaki işbirliği konusunda toplum bölünmüş durumda: %51 işbirliği olmadığını, %42,5 ise işbirliğinin bulunduğunu düşünüyor.

Askeri emirlerin esirlere zarar verme endişesiyle reddedilmesi konusunda ise %32 doğru bulurken, %55 bunu uygunsuz olarak değerlendiriyor.

Yöntem ve güvenilirlik

Anket, 11-14 Ağustos tarihlerinde İbranice konuşan 803 ve Arapça konuşan 147 katılımcıyla çevrim içi görüşmeler yoluyla gerçekleştirildi. Araştırmanın artı-eksi 3,2 hata payına ve %95 güven aralığına sahip olduğu belirtildi.

Bağlam ve ek bilgiler

İsrail'in Maariv gazetesi, daha önceki bir haberinde istihbarat tahminlerine dayanarak Gazze işgali gerçekleşmezse Netanyahu hükümetinin çökebileceğini yazmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere hâlâ 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor.

Filistin ve İsrail kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde ise 10 bin 800'den fazla Filistinli esir işkence, açlık ve tıbbi ihmal koşullarında tutuluyor.

İsrail, onlarca yıldır Filistin topraklarını ve Lübnan ile Suriye'deki bazı bölgeleri işgal etmeye devam ediyor; 1967 öncesi sınırlarına çekilmeyi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini tanımayı reddediyor.