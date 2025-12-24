Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde Çalışmalar Sona Yaklaşıyor

Vali Mustafa Masatlı sahada inceleme yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesine inşa edilen ve çalışmalarda sona yaklaşılan Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Depremin izlerinin silindiği Hatay’da bir yandan vatandaşların evleri teslim edilirken bir yandan da kentin ekonomisini ayakta tutacak merkezlerin inşaatları sürüyor.

Vali Masatlı, proje alanını gezerek gelinen aşama hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Masatlı, sanayi sitesinin tamamlanmasıyla hem üretim kapasitesinin artacağını hem de sektör temsilcilerinin modern, güvenli ve nitelikli çalışma alanlarına kavuşacağını vurguladı. Kadim şehrin geleneksel zanaat kültürünü sanayi altyapısıyla buluşturan bu yatırımın, istihdama ve şehir ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

